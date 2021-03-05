Сбер второй год подряд выплатит акционерам рекордные дивиденды

По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей. То есть 18,7 рубля на одну акцию. Это повторение показателя 2019 года. Рекордный уровень не только для Сбера, но и для всей России. Отметим, что ровно половина этой суммы - 211,25 млрд рублей - поступит в бюджет страны.

Пока другие крупные игроки рынка не спешат расставаться с капиталом, дивиденды Сбера составят 55,7% от чистой прибыли по МСФО. И это несмотря на крайне сложный «коронавирусный» 2020 год.

Сбер планирует соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и при дальнейшей реализации Стратегии 2023.

- Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли, - заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференции с инвесторами.

Напомним, по итогам 2019 года Сбер выплатил беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды - 422,4 млрд рублей. Что тогда составило 50% чистой прибыли по МСФО. Был использован расчет 18,7 рубля на одну акцию. При этом в бюджет России, как крупнейшего акционера ПАО Сбербанк, поступило 211,2 млрд рублей.