Погода в Орле: праздничные выходные будут ветреными

Погода в Орле на 6-8 марта: праздничные выходные будут ветреными Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Уже в ближайшее время в Орловскую область вернутся морозы. Синоптики прогнозируют холодные ночи и небольшие минусовые температуры днем. Однако без оттепели вновь не обойдется. Рассказываем, какую погоду ожидать в Орле и области на праздничные выходные с 6 по 8 марта 2021.

Как сообщает Орловский гидрометцентр, в субботу, 6 марта, ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не будет, зато на дорогах местами гололедица.

Ночью температура опустится от – 7 до – 12 градусов мороза. Днем столбики термометров покажут от нуля до -5 градусов мороза. Ветер северо-западный ночью 4-9, днем 8-13 м/с.

В воскресенье, 7 марта, в светлое время суток возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью 7-12 градусов мороза, днем вновь оттепель до + 4 градусов тепла. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 16-21 м/с.

Понедельник, 8 марта, начнется с небольшого снега ночью, днем без существенных осадков.

- Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от - 3 до -8 градусов мороза, днем от нуля до - 5 мороза. В областном центре морозы слабее: ночью от -5 до -7 градусов, а днем от -1 до -3, - рассказал «КП» Валерий Селихов, начальник Орловского гидрометцентра