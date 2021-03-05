Орловца ждет 16 лет тюрьмы за убийство родной сестры и ее мужа Фото: Архив "КП"

В Орловской области вынесли приговор 51-летнему жителю Верховского района. Его признали виновным в убийстве родной сестры и ее мужа.

Трагедия произошла в мае 2020 года. Родственники устроили застолье, общались, выпивали. Сначала все шло хорошо, но затем между мужчинами разгорелась ссора. Вскоре словесная перепалка переросла в побои и поножовщину.

Женщина пыталась остановить брата и защитить своего супруга. Но убийца уже успел нанести тому смертельные раны. Мужчина скончался на месте. Затем разъяренный родственник напал на сестру, ударив ее ножом. Она скончалась через непродолжительное время.

- Собранные Следственным комитетом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Орловец признан виновным в преступлении по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.