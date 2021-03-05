Орловские участковые вышли на улицы города с цветами и поздравлениями

В Орле стартовала акции МВД «8 Марта - в каждый дом». Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловские участковые присоединились к всероссийской акции МВД «8 Марта - в каждый дом». Накануне они вышли на улицы областного центра с цветами и поздравлениями для жительниц Орла.

В Орле полицейские поздравили женщин с 8 марта. Фото: Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Одним из участников акции стал участковый лейтенант полиции Андрей Лосев. На своем административном участке он вручал орловчанкам тюльпаны и яркие памятки-визитки с добрыми пожеланиями и своими контактными данными, чтобы в любой сложной ситуации они знали, к кому обратиться.

Полицейские напоминают жительницам своих участков о бдительности и телефонах, ко которым можно обратиться за помощью. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

- Акция «8 Марта - в каждый дом» проходит во всех районах Орловской области. В ее рамках полицейские не только поздравляют орловчанок с приближающимся праздником, но и напоминают им о бдительности и основных правилах безопасного поведения, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.