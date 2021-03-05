Орловцев предупредили о трещинах и промоинах на Оке и в Орлике Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Накануне, 4 марта, в Орле под лед провалился мужчина. ЧП произошло в районе Железнодорожного моста через Оку. Орловец гулял с собакой, побежал за ней и лед треснул. К счастью, орловца быстро вызволить из ледяной воды и он не пострадал.

Спасатели МЧС напоминают жителям региона о том, что из-за температурных качелей в Орле на реках Ока и Орлик появились множественные промоины, хотя толщина льда колеблется от 14 до 22 см в разных местах. В озерах и прудах толщина льда сейчас колеблется от 14 до 35 см, но также возможно появление трещин на отдельных участках. Поэтому нужно быть крайне внимательным, чтобы не попасть в полынью.

- Выходя на лед, следует помнить, что его прочность зависит не только от его толщины, а также от температуры воды и воздуха. Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 7 сантиметров. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша, - напоминает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.