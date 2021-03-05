В Орловской области 11 домов оказались в реестре проблемных объектов Фото: Архив "КП"

В Орловской области 11 домов, строящихся по долевому принципу, оказались в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО). Обманутые дольщики продолжают ждать свои квартиры, хотя в 2020 году процесс ввода жилья в эксплуатацию все же оживился.

4 марта в областной администрации прошло межведомственное совещание по вопросам помощи орловцам, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Восемь из которых были признаны банкротами.

- По четырем домам, застройщиками которых являлись «АИЖК Орловской области» и «Регионстрой» принято решение о выплатах денежного возмещения участникам долевого строительства. Общая сумма выплат 351 обманутому дольщику составила около 497,6 млн рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Отметим, в настоящее время в регионе 25 застройщиков ведут строительство 38 многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков. Участниками долевого строительства являются 3 356 человек.