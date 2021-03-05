У 20 тысяч жителей Орловской области нашли антитела к коронавирусу Фото: Архив "КП"

Накануне, 4 марта, в Орле прошло очередное заседание оперштаба. В центре внимания оказался вопрос лабораторных исследований на коронавирус и антитела к нему.

По данным Управления Роспотребнадзора по Орловской области, в регионе проведено 73 тысяч серологических исследований на наличие антител. Их обнаружили у 19 925 человек, то есть в 27,3% случаях.

- Среднее количество ПЦР исследований, выполненных всеми лабораториями за две последние недели, составило 1295 исследований в сутки. Всего на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в регионе проведено более 488 тысяч тестов, - рассказал Александр Румянцев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Орловской области.