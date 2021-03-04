Маслозаводской переулок Орла перекроют для ремонта

Дороги Орла сейчас в удручающем состоянии. Фото: instagram.com/parakhin_yuri

В Орле на время перекроют Маслозаводской переулок. Причина ограничений - ремонт дорожного полотна, пришедшего в очень плохое состояние.

О временном ограничении движения рассказал мэр Юрий Парахин в своем инстаграме.

- Деи ствительно, в этом году как никогда прежде улицы покрылись ямами. Прекрасно понимаю и разделяю негодование автомобилистов. Ни с себя, ни с ответственных подразделении администрации Орла ответственность не снимаю. Сегодняшняя обстановка говорит о том, что нужно ужесточать требования к качеству работ, к срокам их проведения и к гарантии ным обязательствам, - написал глава города.

Он также рассказал, что встретился с дорожниками и попросил подключиться к латанию ям организации, которые пока не задействованы в ремонте. Что касается Маслозаводского переулка, то с 6 по 7 марта движение здесь будет остановлено. Без перекрытия быстро заделать образовавшиеся тут ямы и выбоины попросту не получится.

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