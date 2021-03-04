Жаждущий выпить орловец похитил спиртное разбив в магазине дверь

В Орле полицейские задержали пьяного дебошира Фото: Архив "КП"

В Орле полицейские задержали за кражу 34-летнего местного жителя. В стремлении получить дозу горячительного тот разбил дверь в магазине, пробрался в торговый зал и стащил бутылки со спиртным.

Произошел инцидент в Советском районе. Очевидцы сообщили в полицию о ЧП в одном из магазинов на Полесской улице, на место прибыл наряд патрульно-постовой службы. Как оказалось, кто-то незаконно проник в помещение и совершил кражу. Виновника "торжества" полицейские через какое-то время обнаружили в близлежащем дворе. Мужчина явно был пьян, с собой у него был краденый алкоголь. Его задержали. Отрицать своей вины любитель горячительных напитков не стал.

- Злоумышленником оказался ранее судимый 34-летний местный житель, в содеянном он сознался. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Дожидаться суда орловец будет под стражей.