Вероломство образов: в Орле откроется выставка Рене Магритта

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В Орле открывается выставка Рене Магритта "Вероломство образов". Жители облцентра и гости смогут познакомиться с литографиями художника в музее изобразительных искусств.

Экспозиция составлена из произведений, собранных частными коллекционерами. Рене Магритт - бельгийский художник-сюрреалист, один из самых ярких представителей этого направления в искусстве. Его картины - это ребусы, загадки. Интересно то, что ни в одном российском музее нет живописных работ автора. Поэтому у орловцев будет уникальная возможность познакомиться с творчеством мастера кисти.

- Каждый из посетителей выставки "Вероломство образов" в залах Орловского музея изобразительных искусств сможет насладиться коллекцией литографий бельгийского художника и предложить свою разгадку ребусов, ведь любая интерпретация может оказаться верной, - говорят в Орловском музее изо.

КОГДА? ГДЕ?

5 марта - 11 апреля, с 10.00 до 17.00

выходной - понедельник

ул. Октябрьская, 29

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