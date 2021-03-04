В Орле открылась фотовыставка о бездомных животных «Дорога домой» Фото: Архив "КП"

1 марта в Орле в областной детской библиотеке им. Пришвина открылась фотовыставка о бездомных животных «Дорога домой». На каждом снимке изображены кошки и собаки, которые ждут своего хозяина.

Это уже не первая подобная фотовыставка. Проект «Дорога домой» стартовал еще 15 марта 2014 года. На первой выставке были представлены фотокарточки более тридцати бездомных хвостатых.

- Арт-проект «Дорога домой» создан, что орловцы, мечтающие о домашнем питомце, могли познакомиться с братьями нашими меньшими, не разъезжая из одного конца города в другой, а разом оценив весь «ассортимент хвостов» по фотографиям, - поясняет Виталия Румянцева, создатель проекта «Дорога домой» и руководитель ОО «Кот и Пес» (ПБЖ).

Выставка продлится в библиотеке до конца марта. Затем арт-проект разместят в орловских кафе и ТЦ. Организаторы предлагают желающим предоставить свою площадку под выставку обратиться по телефону 8 (4862) 44-23-46 или на почту vestnik57@gmail.com.

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