В Орле проектируют сеть газораспределения на улице Михалицына

Администрация Орла проектируют сеть газораспределения на улице Михалицына Фото: Архив "КП"

В Орле затянувшаяся история с бесплатными земельными участками в районе улицы Михалицына и переулку Керамическому под индивидуальное жилое строительство для многодетных семей входит на новый этап. Городская администрация приступила к проектированию улично-дорожной сети и сети газораспределения.

Напомним, еще пять лет назад в Северном районе было сформирован 121-й земельный участок для передачи многодетным семьям по ИЖС. Однако инфраструктура для строительства здесь оказалась далеко не на высшем уровне: ни качественной дороги, ни газа, ни развитых инженерных сетей.

Как рассказал «Комсомольской правде-Орел» начальник управления градостроительства городской администрации Владимир Плотников, в 2021 году на проектирование сетей инженерно-технического обеспечения и автомобильных дорог к земельным участкам в Северном районе в деревне Овсянниково и в квартале, ограниченном улицами Михалицына, Керамического переулка, полосой отчуждения железной дороги и Раздольной, выделено 18 миллионов рублей.

Кроме того, на проектирование инженерных сетей и дорог здесь выделено 9 миллионов рублей. Что же касается водоснабжение, то по программе «Орелводоканала» до 2022 года на водоотведение предусмотрено 15 266,27 тысяч рублей.

- В настоящее время идет проектирование строительства объекта улично-дорожной сети и сети газораспределения для индивидуальной жилой застройки в Северном районе Орла (территория, ограниченная Михалицына, Керамическим, полосой отчуждения железной дороги и Раздольной). По итогам разработки документации будет подготовлена заявка в Правительство области о финансирования проекта, - пояснил Владимир Плотников.

Однако пока каких-либо сроков развития инфраструктуры пока нет.

«КП» следит за развитием ситуации.

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