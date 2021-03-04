В Орловской области 20-летний парень погиб в выгребной яме

Следственный комитет проводит проверку Фото: Архив "КП"

В Орловской области молодой мужчина погиб, провалившись в выгребную яму. Следственный комитет проводит проверку.

Трагедия произошла в Новодеревеньковском районе. Парень вычищал канализацию на территории своего домовладения, на приусадебном участке. Что конкретно произошло и почему он оказался в выгребной яме еще предстоит установить следователям. Тело орловца было обнаружено в яме 3 марта.

- В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решении, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.