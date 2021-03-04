Массовое ДТП случилось под Орлом

В ДТП с четырьмя машинами пострадали три человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Массовое ДТП случилось на подъезде к Орлу. Столкнулись четыре легковых автомобиля, три человека пострадали.

Автомобильная авария произошла в обеденное время в среду, 3 марта. По Южному подъезду к Орлу ехал 36-летний водитель на иномарке "Киа". Его машина столкнулась с попутным автомобилем - отечественной "Двенадцатой", за рулем которого был мужчина 40 лет. От удара легковушка протаранила другую попутку еще один "ВАЗ" - "Четверку". "Четверка", управлял которой 56-летний шофер, вылетела после столкновения на встречную полосу и здесь "встретилась" с иномаркой "Фольксваген" под управлением 35-летнего водителя. Затем "Четверку" отбросило в металлический отбойник. Без пострадавших не обошлось.

Без травм в аварии не обошлось Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Как сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, водители обоих "ВАЗов" получили травмы. Также пострадала 68-летняя женщина-пассажир "Фольксвагена".