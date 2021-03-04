В Орле прошли командно-штабные учения «Гроза». Фото: Аппарат Оперативного штаба в Орловской области

2 марта в Орле прошли командно-штабные учения под кодовым названием «Гроза». Специалисты нескольких ведомств отработали мероприятия по предотвращению террористического акта в здании УФСИН.

Согласно сценарию учения, пять вооруженных людей захватила административное здание и взяла в заложники 10 человек. Затем преступники выдвинули ряд политических требований, в случае невыполнения которых условные террористы угрожали убить людей и привести в действие взрывное устройство.

Специалисты нескольких ведомств отрабатывали действия по предотвращения террористического акта. Фото:Аппарат Оперативного штаба в Орловской области

Затем по легенде учений переговоры оказались безрезультатными и оперштаб принял решение о проведении контртеррористической операции. Завершились учения освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов.

- Результаты проведения учения показали готовность сил и средств Оперативного штаба к действиям по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий, - рассказали «КП» в аппарате Оперативного штаба в Орловской области.