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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области, 4 марта 2021: заболели 80 человек, умерли трое

На лечении находятся более 2450 орловцев
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области, 4 марта 2021

Коронавирус в Орловской области, 4 марта 2021

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 марта, федеральный оперштаб обновил статистику заболеваемости коронавирусом в России. Согласно свежим данным, в Орловской области заболевание подтвердилось у еще 80 человек.

В настоящее время на лечение дома и в стационарах продолжает отстаиваться 2451 орловец. За весь период пандемии коронавирусом заразились 30 603 жителя региона, справиться с заболеванием смогли 27 703. Накануне из больниц выписались 118 человек. У всех повторный тест на коронавирус оказался отрицательным.

География заражения коронавирусом в Орловской области

География заражения коронавирусом в Орловской области

Однако статистика смертности вновь пополнилась. Скончались еще три пациента с подтвержденным диагнозом. Всего за время пандемии заболевание унесло жизни уже 449 орловцев.

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