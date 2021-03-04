Под Орлом фура на скорости врезалась в «Мицубиси». Фото Госавтоинспекции по Орловской области Фото: Архив "КП"

В среду, 3 марта, на 393 километре трассы М-2 «Крым» произошло страшное ДТП. Фура выехала на встречную полосу и протаранила легковушку.

Авария произошла в районе восьми часов вечера. 57-летний водитель «Скании» направлялся в сторону Курска. В какой-то момент его большегруз оказался на встречке и врезался в иномарку, ехавшую по своей полосе. Легковушку практически полностью смяло.

- В результате ДТП 20-летний водитель автомобиля «Мицубиси» получил телесные повреждения и госпитализирован. Находится в реанимации, рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

В настоящее время устанавливаются причины ДТП.