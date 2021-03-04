В Орле несколько улиц остались без света 4 марта

В Орле 4 марта на нескольких улицах отключили электричество Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 4 марта на нескольких улицах отключили электричество. Публикуем список домов, жители которых остались на время без света.

С 9.00 и до 12.00 подача электроснабжения приостановлена по Покровской, 32 и Советской,18.

С 13.00 до 17.00 без света остались следующие дома: Зеленый Ров, 13, Васильевская с 12 по 50, Энгельса с 1 по 20, а также 13 и 15, 2-й Посадской 22-33, 1-й Пушкарной 21а.

С 14.00 до 17.00 отключения пройдут по переулку Трамвайному, 2, 2а, б, в, 4 и площади Поликарпова, 2, 4, 4а, сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на диспетчера "Орелоблэнерго".