В Северном и Заводском районах Орла ряд улиц останется без горячей воды Фото: Архив "КП"

Сегодня, 4 марта, в Северном и Заводском районах на ряде улиц отключат отопление и горячее водоснабжение. Отключение будет временным и связано с плановыми работами.

Так по адресу поселок Кирпичный завод, 24 горячей воды и отопления не будет с 9 часов утра до 12.30 дня. Как сообщает диспетчер ООО «Орловская теплосетевая компания», плановых работ будут идти на ЦТП в поселке Кирпичного завода, 25а.

Чуть дольше без горячей воды и отопления придется подождать жителям Заводского района. Отключения пройдут в домах №1а и 10 по проезду Связистов, на Комсомольской улице в домах № 78, 88 и 88а, в Соляном переулке (дома №3, 5 и 12а). Также отключения коснутся школу №12 и №14. Отопления и горячей воды не будет с 10.00 до 15.00 часов.