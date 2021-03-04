Андрей Клычков прокомментировал возможность своего участия в выборах в Госдуму

Губернатор Орловской области: «Партия скажет идти на выборы – пойду» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В вечернем эфире, 3 марта, губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Впервые эта тема была затронута на пресс-конференции 15 февраля. Тогда глава региона пояснил журналистам, что не исключает возможности баллотироваться.

После этого среди жителей Орловской области начали активно обсуждать вопрос, задержится ли действующий губернатор в регионе. Задали они его и в прямом эфире.

- Я член партии, партия скажет – пойду. Но я считаю, что мне еще есть, что сделать в Орловской области, - прокомментировал Андрей Клычков.