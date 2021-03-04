Жители Орловской области стали чаще жаловаться на запоздалый вывоз мусора Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти количество жалоб на несвоевременный вывоз мусора. Больше претензий к обращению с ТКО в Орле, Мценске и Верховском районе.

Инфографика ЦУР Орловской области

По данным Центра управления регионом Орловской области, с 24 февраля по 1 марта через соцсети от орловцев поступило 102 жалобы. Самый популярным для обращений стала социальная сеть «ВКонтакте».

Однако проблемами с мусором жалобы жителей региона не ограничиваются. Всего в ЦУР поступило более 600 обращений. Вывоз ТКО среди них на втором месте. На первом все же социальное обслуживание и защита населения (211 обращений), далее по количеству претензий идет состояние дорог (95), транспорт (75) и ЖКХ (34).

Инфографика ЦУР Орловской области

- В настоящее время 588 обращений или 97,5% от общего числа поступивших уже решены. Напомним, ЦУР получает обращения граждан из разных источников: с официальных сайтов муниципалитетов и портала «Обращаем внимание», от различных ведомств, из аккаунтов органов власти в соцсетях, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.