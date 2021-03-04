В Орловской области организовали вакцинация от коронавируса в ФАПах Фото: Архив "КП"

В среду, 3 марта, в Орле прошло заседание регионального оперштаба. В центре внимания ход вакцинации от коронавируса.

По данным Департамента здравоохранения Орловской области, первый этап вакцинации от COVID-19 прошли свыше 21850 человек. Полностью завершили вакцинацию, сделав вторую прививку, более 8722. Активнее всего прививаются орловцы старше 60 лет и те, у кого есть хронические заболевания.

В настоящее время сделать прививку можно в 35 прививочных пунктов в 28 поликлиниках и ЦРБ. Также три мобильных прививочных пункта работают в Орле, Мценске и Орловском районе. Для вакцинации в коллективах различных организаций создано 26 мобильных бригад.

- Кроме того, в 10 районах организована работа по вакцинации от COVID-19 на базе ФАПов. Это Мценский, Покровский, Орловский, Ливенский, Краснозоренский, Сосковский, Свердловский, Урицкий, Глазуновский и Новодеревеньковский районы. Работа по увеличению пунктов вакцинации продолжается, - пояснил руководитель облздрава Иван Залогин.