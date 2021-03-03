Дело экс-директора «Орелоблэнерго» о мошенничестве передают в суд Фото: Архив "КП"

В скором времени в Орле на скамье подсудимых окажется бывший генеральный директор АО «Орелоблэнерго» и его знакомого. Их обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Расследование уголовного дела вел Следственный комитет России по Орловской области.

В июне 2015 года между АО «Орелоблэнерго» и подрядной организацией «Промэнергострой» было заключено 7 договоров на строительство объектов электросетевого хозяйства и замену уличных светильников в Орле. Однако по версии следствия, в акты о приемке выполненных работ были внесены ложные сведения. В общей сумме было похищено более 6 млн рублей.

- В настоящее время утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. После вручения обвинительного заключения обвиняемым оно будет направлено в Заводской районный суд города Орла для рассмотрения по существу, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.