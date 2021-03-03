В Орле почти 900 семьей ждет очереди на земельные участки под ИЖС Фото: Архив "КП"

Уже много лет в Орле многодетные семьи ждут получения бесплатных и положенных по закону земельных участков под индивидуальное жилое строительство. За пять лет получить их смогли только 28.

Как рассказал «Комсомольской правде-Орел» начальник управления градостроительства администрации Орла Владимир Плотников, в настоящее время на учете по бесплатному предоставлению земельных участков состоит 874 многодетные семьи.

Скорость выдачи участков в городе невелика: 9 участков в 2016 году, 2 – в 2017 году, 12 – в 2019 году и 5 – в 2020 году. По словам городских властей, причина в нехватке свободного земельного фонда. Несколько лет назад Орел получил для льготных категорий 122 земельных участка общей площадью 908 819 кв. метров в Лошаковском сельском поселении Орловского района, однако пока они не имеют необходимой инфраструктуры для строительства жилья.

- Администрация города считает, что одним из решением вопроса может стать введение денежной компенсации для граждан, имеющих трех и более детей, взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно. Однако в настоящее время закон Орловской области такой возможности не предусматривает. Мы неоднократно обращались в органы государственной области Орловской области с предложением изменений, однако их в закон до сих пор не внесли, - пояснила «КП» Татьяна Решетова, начальник УМИЗ города Орла.

Напомним, помимо многодетных семей на получение земель под ИЖС могут претендовать участники и инвалиды ВОВ. За пять лет им выдали семь земельных участков.

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