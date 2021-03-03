На одного орловского судебного пристава приходится 4511 исполнительных производств

Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Сегодня, 3 марта, В Орле прошло расширенное заседание коллегии Управления Федеральной службы судебных приставов. В центре внимания – задолженность по штрафам, зарплате, алиментам, предоставлению жилью сиротам.

По данным руководителя УФССП по Орловской области Михаила Смирнова, в 2020 году было возбуждено 341 014 исполнительных производств, а всего на исполнении находилось более 500 тысяч дел. Это порядка 12 производств в день. С орловцев взыскали около 2,5 млрд рублей задолженности.

- Средняя нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя составила 4 511 исполнительных производств, - пояснил Михаил Смирнов.