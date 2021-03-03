Паводок в Орле 2021: какие улицы в зоне подтопления, куда звонить в случае беды

В Орел в этом году может придти большая вода Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Снег в Орле уже начал активно таять, в регион пришли плюсовые температуры. В этом году в прибрежные районы областного центра может придти большая вода, с этой недели в мэрии начал работать оперативный штаб. Какие улицы оказались в зоне подтопления и куда звонить, если настигла беда?

В Советском районе Орла в зоне подтопления могут оказаться следующие улицы: Береговая, Колпакчи, Левый берег Оки, 7 Ноября, Костомаровский переулок.

В Железнодорожном районе вода может придти на улицы Молодежную, Новосильскую, Революции, Русанова, Скульптурную, набережную Дубровинского.

Больше всего улиц в зоне подтопления в Заводском районе Орла. В их числе Заводская, Линейная, Левый берег Оки, Пойменная, Радужная, Кривцова, Трубина, Отрадная, Приокская, 2-я Пушкарная, Нормандии-Неман, переулки Городской, Скульптурный, Равнинный, Проходной, Заливной, Лебединый, Приокский, Половецкий, Преображенский, а также набережная Есенина.

В случае ЧП звоните в службу спасения по телефонам 01, 101 (с мобильного), 112.

Или в единую дежурно-диспетчерскую службу: 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93.