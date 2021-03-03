На конец 2020 года средняя зарплата в Орле составила 41 851 рубль

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орелстат опубликовал данные о заработной плате жителей Орла и области за декабрь 2020 года. Средняя месячная оплата труда в регионе составила 41 851 рубль.

По сравнению с ноябрем 2020-го зарплата орловцев выросла на 35,8%, в сравнении с декабрем года предыдущего - на 7,8%. Реальная же зарплата, с учетом индексов цен, за год увеличилась на 2,4%.

Согласно данным статистики, больше других в декабре получили работники финансовой и страховой деятельности - 75,7 тысяч рублей, государственные служащие - 68,3 тысячи рублей, ученые - 48,5 тысяч рублей, работники сельского, лесного хозяйства - около 46,5 тысяч рублей.

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