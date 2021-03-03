Стали известны имена лучших педагогов Орла. Фото: пресс-служба горадминистрации

В Орле наградили победителей конкурсов профессионального мастерства среди педагогов. В мэрии чествовали конкурсантов, выигравших в номинациях "Учитель года", "Воспитатель года" и "Сердце отдаю детям".

"Учителем года" в Орле стала Анна Кондратенко. Она преподает школьникам лицея №1 русский язык и литературу. Награды "Воспитатель года" удостоилась Татьяна Лучина, воспитатель детского сада №24. А среди педагогов дополнительного образования (конкурс "Сердце отдаю детям") определено несколько победителей.

- В номинации "Дома и центры детского творчества" лучшей стала Полина Щебелева, педагог ЦДТ №3, а в номинации "Детско-юношеские спортивные школы" - тренер ДЮСШ №1 Игорь Чернов, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Лучшие педагоги города выступят на региональном этапе конкурса.