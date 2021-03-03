На восстановление воинских захоронений в Орловской области выделят 4 миллиона рублей

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Десять районов Орловской области получат в этом году субсидию на общую сумму 4,1 млн рублей. Средства должны направить на обустройство и восстановление воинских захоронений. Соответствующее распоряжение подписал 1 марта 2021 губернатор Андрей Клычков.

Знаменский район получит больше 814 тысяч рублей, Ливенский боьше 762,Мценский – 502 тысячи рублей, Болховский - 436 тысяч рублей, Новодеревеньковский и Новосильский районы – по 353 тысячи рублей, Должанский - 284, Урицкий район – 225 тысяч рублей, а Колпнянский и Троснянский районы – по 200 тысяч рублей.

Кроме того, в 2021 году еще один миллион рублей направят на проведение ремонта и благоустройства воинских захоронений, братских могил и памятных знаков в Хотынецком, Колпнянском, Кромском, Покровском, Дмитровском районе и Ливнах.

- В 2022 году областной бюджет выделит более 7,6 млн рублей на обустройство и восстановление воинских захоронений в 10 районах. В 2023 году еще 4,3 млн рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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