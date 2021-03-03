В Орле лже-соцработницы украли 600 тысяч рублей у пожилой пары

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле мошенницы украли все сбережения у пожилой супружеской пары. В квартиру к пенсионерам аферистки проникли под видом соцработников.

Две незнакомки постучали в дверь пожилой четы, живущей в одной из многоэтажек Северного района. Они убедили пенсионеров, что являются социальными работницами. Предлогом для визита стали якобы полагающиеся к 8 мата выплаты и пособия. Хозяева поверили визитершам, впустили их в свое жилище. Затем речь зашла об обмене денег, аферистки попросили показать имеющиеся в доме купюры... Пенсионеры и не заметили, как незнакомок след простыл, а вместе с ними из дома исчезли деньги - 600 тысяч рублей.

Мошенниц разыскивают полицейские.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции просят орловцев не доверять незнакомым людям, кем бы они не представлялись. Также стоит рассказать об угрозе стать жертвой мошенников пожилым родственникам.