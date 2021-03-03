Коронавирус в Орловской области, 3 марта 2021: на лечении 2492 человека

Коронавирус в Орловской области, 3 марта 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 3 марта, федеральный оперштаб обновил данные по распространению коронавируса в регионах России. В Орловской области заболевание подтвердилось у еще 80 человек.

Сейчас на лечении дома и в стационарах находятся 2492 человека. За все время пандемии заразились уже 30 523 орловца, из них победить болезнь смогли 27 585. Накануне из больниц выписались 115 человек.

Количество смертей увеличилось до 446 человек. Сегодня оперштаб подтвердил летальный исход трех пациентов коронавирусом.

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