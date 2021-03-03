Орловца подозревают в убийстве своего отчима во время застолья Фото: Архив "КП"

25 февраля в Новодеревеньковском районе ссора родственников закончилась трагедией. 41-летний житель Орла приехал в гости к отчиму на застолье, но вскоре общение обернулось ссорой, а затем и побоями.

Пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пасынок стал фигурантом уголовного дела по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключение под стражу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.