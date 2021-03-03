В орловской деревне Муравьевка в пожаре погибла 67-летняя женщина Фото: Архив "КП"

Во вторник, 2 марта, в деревне Муравьевка Новодеревеньковского района произошел сильный пожар. Огонь охватил жилой дом в районе одиннадцати часов вечера.

До места ЧП спасателям пришлось добираться девять километров. На момент их прибытия дом горел изнутри.

- Пожарными было обнаружено тело 67-летней женщины. Дом выгорел на площади 72 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.