Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В орловской деревне Муравьевка в пожаре погибла 67-летняя женщина

До места ЧП пожарные добирались девять километров
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
В орловской деревне Муравьевка в пожаре погибла 67-летняя женщина

В орловской деревне Муравьевка в пожаре погибла 67-летняя женщина

Фото: Архив "КП"

Во вторник, 2 марта, в деревне Муравьевка Новодеревеньковского района произошел сильный пожар. Огонь охватил жилой дом в районе одиннадцати часов вечера.

До места ЧП спасателям пришлось добираться девять километров. На момент их прибытия дом горел изнутри.

- Пожарными было обнаружено тело 67-летней женщины. Дом выгорел на площади 72 квадратных метра. Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

ЧППроисшествия и ЧП в Орловской области 2021