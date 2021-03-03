Бесплатная юридическая помощь в Орловской области станет доступнее Фото: Архив "КП"

В Орловской области расширили категории граждан, которые могут бесплатно воспользоваться профессиональной юридической помощью. Теперь она стала доступна для беременных женщин и мам с детьми до трех лет, дольщиков, жителей аварийных домов и людей, освободившихся из мест лишения свободы.

Соответствующие изменения в региональное законодательство внесли депутаты Орловского облсовета 2 марта 2021 года. Бесплатная юридическая помощь включает консультирование, составление заявлений, жалоб, ходатайств и участие в судебных процессах.

Однако стоит отметить, что бесплатная юридическая помощь четко регламентируется. В частности, беременные женщины и женщины с детьми могут воспользоваться ей при решении вопросов, связанных с трудовой деятельностью и ее оплатой.

Вернувшимся из мест лишения свободы юристы бесплатно помогут в вопросах трудоустройства в течение двух месяцев со дня освобождения. Дольщикам окажут помощь в решении вопросов, связанных с исполнением заключенных ими договоров на долевое строительство.

Жителям авариных домов помогут в вопросах признания зданий непригодными для жилья и в переселении.

- На получение бесплатной юридической помощи могут претендовать только те граждане, среднедушевой доход семей которых не превышает в полтора раза величину прожиточного минимума, а также одиноко проживающие граждане, доходы которых не превышают в полтора раза величину прожиточного минимума в Орловской области (16 тысяч 83 рубля), - уточняет пресс-служба регионального Правительства.