Под Орлом «Газель» протаранила фуру с полуприцепом. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

Во вторник, 2 марта, на 391 км автодороги М2- «Крым» произошла авария. «Газель» врезалась в фуру с полуприцепом.

ДТП произошло почти в 12 часов ночи. 43-летний водитель «Газели» ехал в сторону Москвы. В какой-то момент он не справился с управлением и протаранил стоящий на обочине автомобиль «ДАФ».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Газ» получил травмы, отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.