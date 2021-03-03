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Под Орлом «Газель» протаранила фуру с полуприцепом

В аварии пострадал 43-летний водитель
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Под Орлом «Газель» протаранила фуру с полуприцепом. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

Под Орлом «Газель» протаранила фуру с полуприцепом. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

Во вторник, 2 марта, на 391 км автодороги М2- «Крым» произошла авария. «Газель» врезалась в фуру с полуприцепом.

ДТП произошло почти в 12 часов ночи. 43-летний водитель «Газели» ехал в сторону Москвы. В какой-то момент он не справился с управлением и протаранил стоящий на обочине автомобиль «ДАФ».

- В результате ДТП водитель автомобиля «Газ» получил травмы, отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

ДТПДТП в Орле и области 2021