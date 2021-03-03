В Орле сегодня сработают тревожные сирены

В Орле сработают системы тревожного оповещения
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Сегодня, 3 марта, в Орле сработают тревожные сирены. Горожанам не стоит пугаться: пройдет проверка систем экстренного оповещения.
Сирены завоют в областном центре и других населенных пунктах региона. Проверка системы оповещения пройдет с 10.30 утра до 12.30 дня.
Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, это плановая проверка, она нужна, чтобы проверить работоспособность аппаратуры, а также готовность дежурных к передаче и приему сигнала.
Жителям стоит сохранять спокойствие.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"