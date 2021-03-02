В Орловской области 3 марта ожидается гололедица и ветер Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжается оттепель. Днем сохраняются плюсовые температуры, временами срывается мокрый снег и дождь. Уже совсем скоро, 3 марта, синоптики прогнозируют дорогах гололедицу.

Как рассказал «КП» начальник Орловского гидрометцентра Валерий Селихов, в среду 3 марта в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет небольшой снег, а днем обойдется без существенных осадков.

- Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 0-5 тепла, - поясняет Валерий Николаевич.

В четверг, 4 марта, в Орловской области днем потеплеет еще на несколько градусов. Днем столбики термометров покажут от +2 до +7 градусов тепла. Ночью от 0 до -5 мороза. Сильных осадком не предвидится. Ветер юго-западный 7-12, днем местами порывы до 16 м/с.

В пятницу, 5 марта, в течение суток вероятно небольшое выпадение осадков в виде мокрого снега. Ветер западный ночью 7-12, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью от - 4 до +1 градуса, днем от 0до +5 градусов тепла.