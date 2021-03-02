В Орел доставили спецтехнику из Челябинска

Фото: пресс-служба администрации Орла

Для орловской Спецавтобазы закупают новую технику. На прошлой неделе автопарк предприятия пополнился полуприцепом, который доставили из Челябинска.

В 2021 году муниципальному предприятию купят и передадут 12 новых спецмашин. Обновление парка коммунальной техники должно пойти на пользу содержанию улиц и дорог Орла. Например, новый полуприцеп предназначен чтобы перевозить фрезу и асфальтоукладчик во время ремонта полотна.

- Спецавтобаза получит 4 самосвала, 3 вакуумных подметально-уборочных машины, седельный тячаг, транспорт с реверсивным постом управления, прицепную подметально-уборочную машину и малогабаритную коммунальную технику для уборки тротуаров, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.