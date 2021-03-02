Прокуратура назвала предварительные итоги проверки состояния дорог Орла

Дороги Орла сплошь покрыты ямами после зимы Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская прокуратура озвучила предварительны итоги проверки состояния дорог Орла. Внимание надзорного ведомства привлекли многочисленные жалобы орловцев на растаявший вместе со снегом асфальт.

Проверка показала, что ответственные организации вовремя не среагировали и не сделали ничего, чтобы дороги областного центра не пришли в плачевное состояние.

- По фактам выявленных нарушений прокурорами уже внесено 7 представлений, объявлено предостережение. Акты реагирования внесены в адрес мэра Орла, а также в адрес руководителей организаций, к вопросам которых отнесено содержание дорожной сети и в адрес подрядных организаций, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В ведомстве отмечают, что особое внимание при проверке уделили дорогам, что приводили в порядок в 2020 году. Их должны отремонтировать по гарантии. Прокуратура намерена добиться устранения всех недостатков дорожной сети, которые угрожают безопасности движения. Оценку дадут также действиям профильного областного Департамента и сотрудников ГИБДД.