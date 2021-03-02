Орловские депутаты предложили рабочие квоты для пенсионеров и молодых специалистов

Орловские депутаты с инициативой о рабочих квотах Фото: Архив "КП"

Орловские депутаты решили выступить с инициативой о квотах на рабочие места для пенсионеров и молодых специалистов. Парламентарии предложили выделить им по квоте 1% от средней численности сотрудников той или иной организации. Квоту предлагают выделить предприятиям, где более 100 работников.

Сегодня, 2 марта, облсовет принял решение отправить соответствующее обращение в Государственную Думу и предложить принять федеральный закон о квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан.

Орловские парламентарии единогласно поддержали обращение в Госдуму.