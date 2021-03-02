Депутат Олег Копин займет в Орловском облсовете оплачиваемую должность

В Орловском облсовете произошли кадровые перестановки. Фото: пресс-служба облсовета

Сегодня, 2 марта, в Орловском облсовете произошли кадровые перестановки. Депутаты выбрали из своего числа парламентария, который будет выполнять обязанности на профессиональной постоянной основе.

Напомним, ранее на постоянной основе в облсовете работал депутат Руслан Перелыгин, но он досрочно сложил с себя полномочия и осенью 2020 года ушел в горсовет. Теперь вакантное место займет депутат Олег Копин.

- Решение о назначении Олега Копина принято на основании его заявления. Орловский облсовет будет работать в составе 48 депутатов, - стало известно на сессии регионального заксобрания.