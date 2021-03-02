В Орловской области отцам-одиночкам окажут адресную помощь Фото: Архив "КП"

Орловская область продолжает участвовать в благотворительной программе «Ты не один». Она рассчитана на оказание адресной помощи отцам-одиночкам, воспитывающим детей самостоятельно.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, недавно с помощью программы многодетный отец, у которого умерла супруга, смог отремонтировать квартиру. Ему выделили более 90 тысяч рублей.

Чтобы поучаствовать в программе нужно отправить заявку Уполномоченному по правам ребенка в Орловской области по электронной почте deti@orel.ru.

- В нашем регионе программу «Ты не один» реализует Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Орловской области. В России она стартовала в прошлом году. Первые подопечные уже получили поддержку в разных регионах страны, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.