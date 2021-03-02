Андрей Клычков об отставке мэра Орла: «Законных основной инициировать процедуру пока нет»

Андрей Клычков об отставке мэра Орла: "Основной инициировать процедуру пока нет" Фото: Архив "КП"

Сегодня, 2 марта, на сессии заксобрания Орловской области подняли затронули скандальный вопрос о мэре Юрии Парахине. Один депутатов поинтересовался у губернатора Андрея Клычкова не планирует ли он инициировать отставку главы облцентра, ссылаясь на прецедент с отставкой мэра Сафьянова.

Напомним, в этом году прокуратура Орловской области выявила возможную личную заинтересованность в переносе ярмарок выходного дня. Юрий Парахин получил по этому поводу представление.

- В настоящее время никаких законных оснований для инициирования процедуры отставки нет. Если таковые будут выявлены, то тогда этот процесс будет запущен, - пояснил Андрей Клычков.