Коронавирус в Орле на 2 марта: заболели 82 человека, 102 выздоровели, 3 умерли

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Статистику по заболеваемости COVID-19 в регионах России обновил федеральный оперативный штаб. Мы собрали новости о заболеваемости коронавирусом в Орловской области на 2 марта 2021 года.

Суточное число заболевших снижается с каждым днем. Согласно статистике, диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 82 жителей Орловской области. Суммарное число заболевших составляет 30 443 человека.

Выписано по выздоровлению из больниц или снято с домашнего наблюдения еще 102 пациента. В общей сложности смогли победить болезнь 27 470 орловцев.

Сообщает оперативный штаб и о новых смертельных случаях. Скончалось еще 3 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего ушло из жизни 443 орловца, болевших коронавирусом.

В целом же заболеваемости в регионе за последние недели снизилась. Однако ограничения, в том числе и масочный режим, продолжают действовать.

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