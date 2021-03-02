Во главе городского управления образования Орла стал Сергей Шаров

Городское управление образования возглавил Сергей Шаров

В Орле исполняющим обязанности начальника управления образования городской администрации стал Сергей Шаров. К работе он приступил с сегодняшнего дня, 2 марта.

Пресс-служба мэрии привела факты биографии нового, молодого, руководителя.

Сергей Шаров родился 3 июня 1989 года. Учился в Орловском госуниверситете, окончил его в 2011 году. Работал учителем и заместителем директора по учебно-воспитательной работе в 34-й гимназии.

Победитель нескольких конкурсов профессионального мастерства - «Самый классный классный — 2015», муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса «Учитель года» 2019 года, участник конкурса резерва управленческих кадров в системе образования «Лидеры образования» 2020-2021 годов.