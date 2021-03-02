Ямы на убитых дорогах Орла будут латать по ночам

В Орле асфальт растаял вместе со снегом. Фото: из инстаграма мэра Юрия Парахина

В Орле вместе со снегом растаял асфальт. Дороги областного центра оказались ни много ни мало в ужасном состоянии, автолюбители чертыхаются, простаивают в пробках и объезжают огромные выбоины. Власти проблемы не отрицают: ямы дорожники будут латать по ночам, а мэр города Юрий Парахин взял ситуацию под контроль.

В особенно удручающем состоянии оказались Маслозаводской переулок и Болховское шоссе. Заторы, которые и без того образуются на этих участках, стали бесконечными. В 2021 году эти улицы ждет капитальный ремонт. Пока же ведется ремонт ямочный, дыры заделывают литым асфальтом.

Автолюбители проваливаются в огромные ямы.

- С этих выходных работают 4 бригады. Сегодня приводили в порядок наиболее разрушенные участки Карачевского шоссе, улицы Раздольной, кольцевой развязки перед Лужковским мостом. Спецавтобаза выходит в ночь — будет работать на Наугорском шоссе. На завтра в плане улица Генерала Родина, Раздольная, Болховское шоссе, - написал Юрий Парахин в своем инстаграме 1 марта.

Также в своем посте о дорогах мэр посочувствовал автолюбителям и отметил, что нужно менять подход к самому процессу дорожного ремонта, реже прибегать к латкам.