К концу недели в Орел вернется мороз

Оттепель сменится в Орле ночными заморозками Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле и области ожидается похолодание. Оттепель, пришедшая в конце февраля, сменится ночными заморозками.

Как сообщает Росгидрометцентр, днем во вторник 2 марта +4 градуса и дождь. Пасмурно. Ветер северо-западный 7-8 м/с, атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В среду 3 марта в дневное время до +3, ночью -1. Переменная облачность, небольшие кратковременные осадки в виде дождя со снегом. Ночью температура опустится до -1, ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный 6 м/c, давление 746 мм рт.ст.

В четверг 4 марта в темное время суток -1 покажут термометры, днем до +5. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 7 м/c. Давление понизится до 738 мм рт.ст.

В пятницу 5 марта воздух ночью остынет до -2 градусов, днем +2. Пасмурно, небольшие осадки в виде снега ночью и дождя со снегом днем. Ветер с севера-запада 5 м/c, давление на прежнем уровне.

В субботу 6 марта столбики термометров опустятся до отметок -7..-1 градус. Пасмурно, ночью ожидается снег, днем дождь со снегом. Ветер западный 5 м/c, давление 743 мм рт.ст.

В воскресенье 7 марта ночью мороз -8. В дневное время воздух прогреется до +2 градусов. Выглянет солнце, осадков не ожидается. Сильный ветер придет с запада, скорость 10 м/с. Давление повысится до 745 мм рт.ст.

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