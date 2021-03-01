В Орловской области 40 миллионов рублей направят на сохранение лесов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области в 2021 году на сохранение лесов планируют направить почти 40 миллионов рублей. Сумму регион получит из федеральной казны в рамках национального проекта "Экология".

Больше всего денег власти планируют вложить в закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования - около 35,2 млн рублей.

- Больше 2,5 млн направят на увеличение площади восстановления лесов, при этом еще в 2,1 млн обойдется покупка оборудования, необходимого для этой работы. А около 30 тысяч рублей пойдет на создание запаса семян, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.