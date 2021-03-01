В Орле и области за год зафиксировано 105 пьяных ДТП

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

На дорогах Орловской области за год полицейские зафиксировали больше сотни ДТП с участием пьяных водителей. В некоторых из аварий пострадали и погибли люди.

За 2020 год всего в регионе зарегистрировано 105 автомобильных аварий, произошедшие по вине пьяных водителей. Это меньше, чем годом ранее (на 2,8%). Погибло в подобных происшествиях 25 человек (цифра за год не изменилась), покалечилось 133 участника дорожного движения (меньше, чем в 2019 году на 0,7%).

- Всего по вине водителей произошло 710 ДТП (+1%) в которых 104 человека погибли (+31,6%) и ранено 942 (+2%), - следует из доклада начальника УГИББД области Александра Коршунова, озвученного в ходе заседания общественного совета регионального УМВД.