Облсовет обсудит превращение Орловского района в муниципальный округ

Профильный комитет одобрил преобразование Орловского района в муниципальный округ. Фото: пресс-служба облсовета

В Орле состоится заседании облсовета на котором парламентарии рассмотрят преобразование Орловского района в муниципальный округ. Сессия пройдет уже завтра, 2 марта.

Сегодня профильный комитет областного Совета поддержал превращение района в округ. При обсуждении вопроса депутаты обсудили как же отразится такое изменение на жителях.

- Из пояснений, в частности, следовало, что гражданам не придется в обязательном порядке вносить изменения в какие-либо имеющиеся у них в бумажном формате документы. Изменения же в электронные документы будут внесены автоматически, - сообщает пресс-служба Орловского облсовета.

В итоге вопрос вынесли на ближайшее заседание парламентариев.